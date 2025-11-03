Makas Atan Sürücüye 90 Bin Lira Ceza

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Y.E.U. yakalandı. Gereği Yapıldı. Araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca 90 bin lira idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yerlikaya, trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğini hiçe sayan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini istedi. Yerlikaya, "Biz Gereğini Yaparız" dedi.

Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut kanuna göre makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu araç sürücüsüne yalnızca idari yaptırım uygulandı. Hem ehliyeti cebinde kaldı hem de hala aracını kullanabiliyor. Yeni Trafik Kanunu Teklifinin Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle makas atan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Makas atan sürücüye, 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz."