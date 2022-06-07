MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE 2 YIL 8 AY HAPİS CEZASI - Haberler

ÜMRANİYE'de 2020 yılında otomobiliyle makas atarak 3 kişinin hafif yaralanmasına neden olan sürücü Ozan Özdemir'e (27) 2 yıl 8 ay hapis cezası vererek, ehliyetine 1.5 yıl süreyle el koydu.

Ümraniye'de 20 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen kazada, sanık Ozan Özdemir, makas atarak şerit değiştirmeye çalışırken, Hüseyin Sinan'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Sinan ile eşi ve çocuğu hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili açılan soruşturmada, Ozan Özdemir'in kusurlu olduğu tespit edildi. Özdemir hakkında 'Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN ÇARPTIM"

"DİĞER SÜRÜCÜLER MAKAS ATTIĞINI SÖYLEDİ"

EHLİYETİNE 1.5 YIL EL KONULDU

Suçun işleniş biçimini dikkate alan mahkeme, sanığın bilinçli taksirle hareket ettiği görüşünü açıkladı. Mahkeme Ozan Özdemir hakkında, 'Nitelikli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hapis cezasının infazının ardından, Özdemir'in ehliyetinin 1.5 yıl süreyle el konulmasına karar verdi. Sanığın itirazı üzerine kararı görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, mahkemenin verdiği kararı onadı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel