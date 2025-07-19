Makas Atan Sürücüye 11 Bin Lira Ceza

Makas Atan Sürücüye 11 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü E.İ.'ye 11 bin 253 lira para cezası kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Avcılar'da, aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz'da bir sürücünün TEM Güney Ispartakule mevkisinde aracıyla makas atarak ilerlediği görüntülerin medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen E.İ. ekiplerce yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 11 bin 253 lira para cezası verildi.

E.İ. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Ankara'da hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı, evinin son halini gören kadın kriz geçirdi

Başkent'te hasarın boyutu ortaya çıktı! Evini gören kadın kriz geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası

Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.