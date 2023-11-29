Şanlıurfa'da yaşanan iki ayrı kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Kazaların birinde makas atan otomobil sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan biri çocuk 3 yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Makas atan sürücü yayaları ezip böyle kaçtı

Şanlıurfa'daki kazalar KGYS kameralarında

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaşanan iki ayrı kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Kazaların birinde makas atan otomobil sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan biri çocuk 3 yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinde yaşandı. İki kadın ile küçük bir çocuk, otobüs toplama merkezine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Araçların arasından makas atarak ilerleyen bir otomobil, yolun ortasına gelen yayalara çarptı. Yayalar çarpmanın etkisiyle savrulurken otomobil sürücüsü ise aracıyla birlikte olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.

Bir diğer kaza ise Akçakale çevre yolu Batıkent Mahallesi ile oto galericiler sitesini birbirine bağlayan kavşakta yaşandı. Batıkent Mahallesinden gelerek oto galericiler sitesine giden bir otomobil, Akçakale istikametinden evren sanayi sitesi istikametine giden otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller refüjde dururken bir şahıs otomobilden düşerek savruldu.

Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.