Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı, Şans Eseri Yaralanan Yok

Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı, Şans Eseri Yaralanan Yok
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü kaza yaptı. Aşırı hızla araç kullanarak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, savrulduktan sonra refüje çarparak durabildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü kaza yaptı.

Çanakkale-İzmir kara yolu Öğretmenler Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 20 AEJ 344 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, seyir halindeyken diğer araçlara makas atmaya başladı. Bir süre sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan araç savruldu.

Refüje çarpan hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle kara yolunda kendi etrafında dönmeye başladı. Yoğun trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına neden olan araç, güçlükle durabildi. Şans eseri, savrulan araca başka hiçbir araç çarpmadı.

Hafif ticari aracın aşırı hızla makas atarak ilerlediği ve kaza anı, arkasından gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kazada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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