Makas atan araç faciaya neden oluyordu... O anlar kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'de bir araç seyir halindeyken makas atarak önüne kıran bir araba nedeniyle çayırlık alana çıktı. Aracın hızlı olmaması olası bir faciayı önlerken yaşananlar araç kamerası ile kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerde Arnavutköy Bolluca - İhsaniye yolunda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan bir otomobil makas atarak önüne kıran bir aracın sıkıştırması sonucunda çayırlık alana çıktı. otomobilin yavaş olması olası bir faciayı önlerken diğer araç umursamadan yoluna devam etti. Yaşananlar araç kamerası ile görüntülendi.