Makarna İhracatı Hızla Artan İtalya'da Dünya Makarna Günü Kutlandı

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir mağazada satılan makarnalar, 19 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)Tarım birliği Coldiretti'nin analizine göre yılın ilk yedi ayındaki makarna ihracatında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 33'lük bir artış yaşandı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir mağazada satılan makarnalar, 19 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

Tarım birliği Coldiretti'nin analizine göre yılın ilk yedi ayındaki makarna ihracatında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 33'lük bir artış yaşandı.

ROMA, 26 Ekim (Xinhua) -- Fiyat artışları ve üretim yavaşlaması yüzünden ekonomisi sıkıntı yaşayan İtalya, Salı günü Dünya Makarna Günü'nü en ikonik ürünlerinden biri olan makarnada rekor düzeyde ihracat açıklayarak kutladı.

Bu yıl 24'üncüsü kutlanan Dünya Makarna Günü'nde İtalya'da ve diğer bazı ülkelerde çeşitli makarna türleri ve yerel geleneklere adanmış özel etkinlikler düzenlendi.

Tarım birliği Coldiretti'nin İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (ISTAT) verilerine dayanarak hazırladığı bir analize göre yılın ilk yedi ayındaki makarna ihracatında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 33'lük bir artış yaşandı.

İtalya'da yaklaşık 200.000 çiftlik, makarna yapmakta kullanılan durum buğdayı üreterek 360 şirket ve 7.500 çalışandan oluşan bir tedarik zincirine kaynak sağlıyor. Makarna üretim sektörü yaklaşık 5 milyar euroluk (5 milyar ABD doları) toplam değere sahip.

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir tabağa ravioli (İtalyan usulü mantı) koyan bir satış elemanı, 19 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

Kişi başına yıllık 23,5 kilogram makarnanın tüketildiği İtalya, tüm dünyada makarna tüketiminde birinci sırada yer alıyor. Coldiretti, çift haneli tüketim rakamlarına sahip diğer ülkeler olan Tunus, Venezuela ve Yunanistan yine de bu konuda İtalya'nın epey gerisinde kalıyor.

Öte yandan söz konusu dönemde İtalyan makarnasını en fazla ithal eden ülke yüzde 31'lik artışla Almanya oldu ve onu ABD ve Fransa takip etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın tetiklediği artan enerji fiyatları ve euronun değerindeki düşüş yüzünden üretim ve nakliye maliyetlerinin yükselmesine karşın makarna ihracatında artış yaşandı. Euro Ağustos ayından bu yana ABD dolarıyla parite düzeyinin altında işlem görüyor.

Macrotrends internet sitesinin verilerine göre makarna ihracatındaki artış aynı zamanda bu yılın başlarında buşel (36,5 kilogram) başına 12,9 ABD dolarıyla tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkan buğday fiyatlarına rağmen güçlü bir direncin olduğunu ortaya koydu.

Ancak makarna üretiminde kullanılan durum buğdayının fiyatlarındaki düşüş bu durumu telafi etti. Yaz aylarının olağandışı şekilde sıcak ve kurak geçmesine karşın İtalya'da üretim düzeylerinin yükselmesi bunda rol oynadı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir restoranda makarna modelleri görülüyor, 19 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)