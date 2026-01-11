CHP'li Gürer'den Makarna Hesabı: "Geçen Yılki Asgari Ücretin Alım Gücü Üzerinden Baktığımızda Sofrada 474 Adet Makarna Eksilmiş"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ocak 2025'te fiyatlarını not aldığı bir zincir markete satılan makarnaların bir yılda fiyatının katladığını söyledi. Gürer, "Cumhurbaşkanı altın üzerinden yapılan kıyaslamalardan hoşlanmıyor. Onun yerine biz makarnaya gidip rafta baktık. Bir yıl öncesi aynı makarna 16 liradan satılırken bugün 500 gram makarna 31 liradan satılıyor. Bu durumda makarnada yüzde 93'lük bir artış var" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücret ve emekli aylığının bir yılda değişen alım gücünü makarna üzerinden hesapladı. Gürer'in paylaştığı verilere göre, bir yıl içinde makarnadaki artış oranları genel enflasyon verilerinin üzerinde seyrediyor.

Üç farklı makarna markası üzerinden artış hesabı yapan Gürer, makarna markalarını üst, orta ve ekonomik gruplara göre ayırarak fiyat değişimini, "Ocak 2025'te 28,75 liraya satışa sunulan bir paket makarna Ocak 2026'da yüzde 84 artışla 52,95 liraya, 16 liradan satışa sunulan bir paket makarna yüzde 93 artışla 30,95 liraya, 11 liraya satılan 500 gramlık bir paket makarnanın yüzde 68'lik bir artışla 18,50 liraya satıldı" şeklinde sıraladı.

Bir yılda eksilen makarna sayısı...

"Asgari ücret daha cebe girmeden alım gücü eridi. Cumhurbaşkanı altın üzerinden yapılan kıyaslamalardan hoşlanmıyor. Onun yerine biz makarnaya gidip rafta baktık" diyen Gürer, bir yılda eksilen makarna sayısını da hesapladı. 22 bin 104 TL asgari ücretle, üst gruba ait 500 gramlık bir makarnadan toplam 768 paket alınabildiğini, mevcut 28 bin 75 liralık asgari ücretle 530 paket makarna alınabildiğini belirten Gürer, bir yılda aynı marka makarnadan 238 paket eksik satın alınabildiğini söyledi. Mevcut asgari ücretle orta kalitedeki makarnadan geçen yıla kıyasla 474 paket eksik alınabildiğini vurgulayan Gürer, aynı hesaba göre ekonomik gruptaki makarnadan 492 paket daha az satın alınabildiğini ifade etti.

"Asgari ücretin geçen yılki 22 bin liralık fiyatı, bu yılki 28 bin liralık fiyatı karşılamıyor"

Geçen yılki asgari ücretin alım gücünün bu yılki asgari ücretten daha yüksek olduğunu söyleyen Gürer, şunları kaydetti:

"Öyle olunca emeklide, asgari ücrette geçim sıkıntısı katlıyor. Her sofrada en uygun fiyatla alınabilen makarna dahi 474 adet makarna alımında geriye düşülmesine neden olmuş. Bu nedenle asgari ücretin geçen yılki 22 bin liralık fiyatı, bu yılki 28 bin liralık fiyatı karşılamıyor. Yani ücretler alım gücü karşısında korunmuyor. Böyle olunca emeklide asgari ücrette artış gibi gösterilen geçen yılın başındaki alım gücüne dahi erişemiyor."

Sorunun tek başına raftaki fiyatlar olmadığını söyleyen Gürer, marketlerdeki yüksek fiyatlara rağmen üreticinin para kazanamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Makarnada yüzde 93'lük bir artış var. Peki üreticinin ürettiği buğdayda yüzde 93'lük bir artış var mı? Görünen o ki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne alım fiyatı 13 liraydı. Tüccar 11 liradan aldı. ve üretici para kazanamadı. Raftaki ürün makarna olarak piyasaya sürüldüğünde yüzde 93'lük fiyatı arttı. üretenin kazanmadığı, tüketenin pahalı ürün aldığı, emekli maaşı ve asgari ücrete yapılan artışların 2025 yılı Ocak ayındaki alım gücünün altında kaldığı bir süreç var. Yoksullaşma derinleşiyor. Fakir fukara, garip gurabanın yiyebildiği bir tek makarnanın dahi fiyatı yüzde 93 artmış. Geçen yılki asgari ücretin alım gücü üzerinden baktığımızda sofrada 474 adet makarna eksilmiş."