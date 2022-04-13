Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı - Haberler

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Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı

Ukrayna güçleri ile yoğun çatışmaların ardından Kiev'e bağlı Makariv'den çekilen Rusya ordusundan geriye yıkım kaldı.

Ukrayna güçleri ile yoğun çatışmaların ardından Kiev'e bağlı Makariv'den çekilen Rusya ordusundan geriye yıkım kaldı.

Rusya-Ukrayna savaşı 49. günde devam ediyor. Rus ordusu Kiev çevresinden çekilirken, geriye enkaz bıraktı. Kiev bölgesinde yer alan Makariv'de Rus ordusunun arkasında bıraktığı korkunç manzara havadan görüntülendi. Yerleşim yerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda evin yıkıldığı, hemen hemen her evin savaşın ağır izlerini taşıdığı göze çarptı.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/ İHA)

Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı

Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı

Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı

Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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