Makaolu Girişimciler Gözlerini Büyük Körfez Bölgesi ve Ötesine Dikiyor

Makaolu girişimciler Büyük Körfez Bölgesi ve hatta ötesindeki geniş pazarları hedefliyor. "Büyük Körfez Bölgesi, Çin'in ekonomik olarak en canlı bölgesi" diyen Makaolu bir girişimci şunu ekliyor: "Bu bölgede fırsatlar sınırsız."

MAKAO, 16 Haziran (Xinhua) -- Makao'da düzenlenen akıllı yaşam konulu bir sergide sprey dezenfektan püskürten "antenli" bir robot birçok kişinin dikkatini çekiyor. Bu, Makao Özel İdari Bölgesi'nde otel odalarına dağıtım yapan robotlara odaklı olarak üç yıl önce kurulan bir teknoloji şirketi olan Star Speed Store'un ücretsiz deneme için çevrimiçi olarak sipariş edilebilen birkaç robotundan biri. Şirketin kurucusu olan Yao Jincheng Xinhua'ya, Star Speed Store'un, Kovid-19 pandemisi sayesinde, karantina alanı olarak belirlenen Makao otellerinin yanı sıra şirketler veya devlet daireleri için de sıcaklık izleme, dezenfeksiyon ve dağıtım dahil "temassız" robot hizmetleri sunma şansına eriştiğini söyledi.

Yao, "Şimdi, Makao markasına ve fikri mülkiyet haklarına sahip 'Makao yapımı' robotlar sunmak için Hengqin'de bir üretim üssü kurmayı planlıyoruz" diyerek şirketin, Makao'nun, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Portekizce konuşulan ülkelerdeki etkisini kullanarak "Kuşak ve Yol" pazarlarına da ulaşmayı umduğunu da sözlerine ekledi. Çin merkezi hükümet yetkilileri geçtiğimiz yılın Eylül ayında Makao'ya komşu Zhuhai'ye bağlı Hengqin adasında, adayı Makao ekonomisi için önemli bir yeni büyüme noktası haline getiren Guangdong-Makao derin işbirliği bölgesi kurulması için bir plan yayınlamıştı.

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Makao yarımadasında bir sabah manzarası görülüyor, 29 Temmuz 2020. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

Şirketi şu an itibarıyla ülkenin dört bir yanından 200 kişiyi istihdam eden ve ürünlerini Çin ana karasının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'ne de dağıtan Ho, "Makaolu girişimciler sadece bölge sakinlerini çalıştırmamalı veya sadece Makao Özel İdari Bölgesi'nde iş yapmamalı" diyor. Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ve ötesinde ses teknolojisinde lider olmayı hedefleyen Ho, Makaolu şirketlerin dünyanın daha fazla bölgesiyle iş yapabilmek için temel ürünlere ve orijinalliğe sahip olması gerektiğini belirtti. 2017 yılında Körfez bölgesinin geliştirilmesi konusunda bir çerçeve anlaşması imzalandı. Şubat 2019'da ise Çin hükümeti daha spesifik olan Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi Taslak Kalkınma Planı'nı yayınladı. Planın önde gelen amaçlarından biri, bölgeyi uluslararası bir inovasyon ve teknoloji merkezi haline getirmek.

2010 yılında Makao'da kurulan bir bilgi teknolojisi çözüm şirketi olan Boardware Bilgi Sistemleri Limited şirketi, uzun vadeli internet altyapı inşası, bilgi güvenliği ve büyük ölçekli girişimler, bankalar ve devlet kuruluşları için bilgi güvenliği ve bulut hizmetleri sunan Makao Özel İdari Bölgesi'nin en büyük yerel internet güvenliği bütünleyici şirketi. Şirket aynı zamanda Makao Üniversitesi ile birlikte Akıllı Şehir için Nesnelerin İnterneti Eyalet Anahtar Laboratuvarı'nın da ortak kurucusu. Ancak, Boardware'in başkanı Chao Ka Chon, şirketinin sektörel çeşitliliğin ve pazarın sınırlı olması nedeniyle Makao'da darboğaza girdiğini söyledi. 2014 yılında Chao, Hengqin'de bir şirket kurmuş ve 2017 yılında, internet güvenliği izleme işinin bir kısmını bu şirkete nakletmeye başlamış.

Ardından Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ve ana karadaki Guangzhou'da şubeler açan Chao şimdi Büyük Körfez Bölgesi'nde ve hatta yurtdışında bulunan geniş pazarları hedefliyor. "Ana kara pazarına Hengqin üzerinden girebiliriz" diyen Chao şunu ekliyor: "Diğer taraftan ana karanın önde gelen teknoloji ve ürünlerini de Makao üzerinden yurtdışına ihraç edebiliriz." Chao, Makao'daki gençlere Çin'in gelişiminin sunduğu daha fazla fırsatı aramak için kuzeye gitmeleri gerektiğini söyleyerek, "Büyük Körfez Bölgesi Çin'in ekonomik olarak en canlı bölgesi" dedi. Chao'ya göre "Bu bölgede fırsatlar sınırsız". Makaolu Ho Kok Tou, bir yapay zeka şirketi olan Pachira'yı 2019'un sonlarında kurdu. Şirket, üç yıldan daha kısa bir zamanda, ana faaliyet alanı ses tanıma, analiz ve sentezin yanı sıra doğal dil işleme uygulamaları da olan bir yüksek teknoloji şirketine dönüştü.

Xinhua / Güncel