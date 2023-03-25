Makao'nun İşsizlik Oranı Aralık-Şubat Aylarında Daha da Düştü

Çin'in güneyindeki Makao'da yer alan St. Paul Harabeleri yakınındaki ziyaretçiler, 27 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

MAKAO, 25 Mart (Xinhua) -- Makao'nun Aralık 2022 ile Şubat 2023 arasındaki genel işsizlik oranı yüzde 3,3'e indi. Bu oran, Kasım 2022 ile Ocak 2023 arasındaki döneme göre 0,1 yüzde puan düştü.

Makao İstatistik ve Sayım Servisi'nin Cuma günü açıkladığı son raporunda, Makao'nun yerel sakinlerinin işsizlik oranının Aralık-Şubat döneminde Kasım-Ocak dönemine göre 0,2 yüzde puan düşüşle yüzde 4,1 olduğu bildirildi.

Makao'da eksik istihdam oranı da 0,5 yüzde puan daha düşerek yüzde 2,7'ye gerilerken, işgücüne katılma oranı yüzde 68,3 oldu.

Bu arada, ilk işini arayanların oranı 1,5 yüzde puanı azalarak toplam işsizlerin yüzde 9,3'üne geriledi.