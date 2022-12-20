Makao'nun Çin'e Dönüşünün 23. Yıl Dönümü Kutlandı Güncel Haberler MAKAO, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyinde bulunan Makao'daki Altın Nilüfer Meydanı'nda, Makao'nun anavatana dönüşünün 23. yıl dönümü münasebetiyle bir bayrak töreni düzenlendi, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua) MAKAO, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyinde bulunan Makao'daki Altın Nilüfer Meydanı'nda, Makao'nun anavatana dönüşünün 23. yıl dönümü münasebetiyle bir bayrak töreni düzenlendi, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Makao Güncel Haberler

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