Makao'nun Çin'e Dönüşünün 23. Yıl Dönümü Kutlandı
Güncel Haberler
MAKAO, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyinde bulunan Makao'daki Altın Nilüfer Meydanı'nda, Makao'nun anavatana dönüşünün 23. yıl dönümü münasebetiyle bir bayrak töreni düzenlendi, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)
MAKAO, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyinde bulunan Makao'daki Altın Nilüfer Meydanı'nda, Makao'nun anavatana dönüşünün 23. yıl dönümü münasebetiyle bir bayrak töreni düzenlendi, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel