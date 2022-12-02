Makao, E-Sigara Üretimini ve Satışını Yasakladı

MAKAO, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi hükümetinin Sağlık Bürosu tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Makao'da gençlerin erişimini azaltmak amacıyla elektronik sigara üretiminin ve satışının yasaklanacağı belirtildi.

MAKAO, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi hükümetinin Sağlık Bürosu tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Makao'da gençlerin erişimini azaltmak amacıyla elektronik sigara üretiminin ve satışının yasaklanacağı belirtildi.

Büronun açıklamasına göre yasak, Makao'da 13-15 yaşları arasındaki ortaokul öğrencilerinin, 2015'e göre 1,4 yüzde puan artışla, yüzde 4'ünün 2021'de e-sigara kullandığı gerçeği göz önüne alınarak Ağustos ayında yasa değişikliği ile Yasama Meclisi tarafından onaylandı ve önümüzdeki hafta Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Yasayı bireysel olarak ihlal edenler 4.000 pataka (yaklaşık 500 ABD Doları) para cezasına çarptırılırken, özel kuruluşlar veya tütün endüstrisinden firmalar ihlaller için 20.000 pataka (2.498 dolar) ila 200.000 pataka (24.980 dolar) para cezasına çarptırılacak.

Büro, e-sigara ve sigaraların gençlere verdiği zararlarla ilgili mevzuat ve hukuki yaptırımların yanı sıra kampanyaları ve eğitimi artıracağını söyledi.