Makao'daki Film Festivalinde Çince ve Portekizce Filmler Gösterilecek

MAKAO, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi (SAR) Kültürel İşler Bürosu'na göre, Makao'da Kasım ayında düzenlenecek bir film festivalinde Çince ve Portekizce dillerinde yaklaşık 30 filmin gösterilmesi planlanıyor.

MAKAO, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi (SAR) Kültürel İşler Bürosu'na göre, Makao'da Kasım ayında düzenlenecek bir film festivalinde Çince ve Portekizce dillerinde yaklaşık 30 filmin gösterilmesi planlanıyor.

Üç bölümden oluşacak film festivali, Makao SAR dahil olmak üzere Çin ile Portekizce konuşan ülkeler arasındaki değişim, kapsayıcılık, karşılıklı anlayış ve öncülük ruhunu vurgulamayı amaçlıyor.

Gösterilecek filmler arasında, Derek Yee'nin yönettiği, bir oğlan ve kız kardeşin zaman ve alan içinde akrabaları bulma yolculuğu ve çayırdaki nazik İç Moğolistan halkı ve yetimlerin dokunaklı hikayesini anlatan Çince bir eser olan "Denizin Sonu bir Çayır" da yer alıyor.

Büroya göre, modern dünyanın mucizelerini ve mücadelelerini genç bir çocuğun gözünden anlatan Portekizce bir Brezilya animasyon macera filmi olan "Oğlan çocuğu ve Dünya" da ücretsiz olarak gösterilecek.