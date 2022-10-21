Makao'da Portekizce Konuşulan Ülkelerden Şirketlerin Katıldığı Üç Fuar Açıldı

MAKAO, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'nde (SAR) Perşembe günü eş zamanlı olarak Portekizce konuşulan ülkelerin ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı, yatırımın teşvik edildiği ve iş eşleştirmelerin yapıldığı üç fuar açıldı.

MAKAO, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'nde (SAR) Perşembe günü eş zamanlı olarak Portekizce konuşulan ülkelerin ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı, yatırımın teşvik edildiği ve iş eşleştirmelerin yapıldığı üç fuar açıldı.

Etkinliklerin eş organizatörü olan Makao Ticaret ve Yatırım Teşvik Enstitüsü'ne (IPIM) göre, fuarlara bilim ve teknoloji, üst düzey üretim, geleneksel Çin tıbbı (TCM), turizm ve modern finans gibi dört ana sektörden yaklaşık 400 işletme katılıyor.

Bu arada, 27. Makao Uluslararası Ticaret ve Yatırım Fuarı kapsamında bu dört ana endüstriyi tanıtmak için, TCM, kültürel ve yaratıcı endüstri ile bilim ve teknoloji temalı üç alt fuar düzenlendi.

Ana karadaki Zhejiang eyaletini de ortak eyalet olarak davet eden Ticaret ve Yatırım Fuarı'nda Zhejiang temalı görüntüler eşliğinde bir dizi yerel ürünün sergilendiği pavyonlar kuruldu. Etkinliğe Zhejiang'dan yaklaşık 30 işletme katıldı.

Makao SAR hükümetinin ekonomi ve finans sekreteri Lei Wai Nong, Makao'nun yurtiçi ve yurtdışı pazarlar arasındaki bağlantıyı daha da geliştirmek, yeni ekonomik büyüme noktalarını beslemek ve böylece ülke kalkınmasına katkıda bulunmak için ana kara eyaletleri ve belediyeleri ile Portekizce konuşulan ülkelerle el ele vermeye devam edeceğini söyledi.

Çin ve Portekizce konuşan ülkeler arasında bir platform olarak Makao'nun güçlü yönlerinden yararlanan 2022 Portekizce Konuşan Ülkeler Ürün ve Hizmetler Fuarı'nda (Makao), Portekizce Konuşan Ülkelerin şarap ve kültürüyle ilgili yapılan tanıtım etkinlikleriyle birlikte bu ülkelerden 200'ün üzerinde ürün sergilendi.

Portekiz'de şarap üretimi yapan Marmeleira Grubu'nun CEO'su Wu Zhiwei, fuarların Makao'daki küçük ve orta ölçekli işletmelere çeşitli destekler sunarak güveni artırmaya ve yerel ekonomiyi canlandırmaya destek olduğunu söyledi.

Toplam 29.300 metrekarelik bir alanı kaplayan fuarlarda 1.800'ün üzerinde stant bulunuyor.