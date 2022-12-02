Makao'da Kaliteli Tüketim Sergisi Açıldı

MAKAO, 2 Aralık (Xinhua) -- Makao Özel İdari Bölgesi'nde Cuma günü dünya genelindeki yüzlerce markanın geniş kaliteli ürün yelpazesinin yer aldığı yüksek kaliteli bir tüketim sergisi açıldı. Sergi, küresel körfez bölgeleriyle ilgili bir forumla birlikte yapılıyor.

Etkinlik, hem Makao'da hem de komşu Zhuhai kentinde bulunan Hengqin'deki derinlemesine işbirliği bölgesi Guangdong-Makao'da düzenlenen türünün ilki olma özelliği taşıyor.

58.000 metrekarelik bir alanı kaplayan sergi, farklı sektörlerden katılımcılar arasında verimli etkileşim için bir platform görevi görmeyi amaçlayan tanıtım faaliyetleri ve sergi temasıyla örtüşen oturumlarla birlikte yapılıyor.

Makao'nun başlıca kültür, turizm, tıp ve modern finans endüstrilerini kapsayan forumlar da düzenleniyor.

Makao Özel İdari Bölgesi yönetiminin Ekonomi ve Finans Bakanı Lei Wai Nong açılış töreninde yaptığı konuşmada, yenilikçi serginin, ana karadaki geniş tüketici pazarını Makao'nun Çin'i ve Portekizce konuşan ülkeleri birbirine bağlayan bir platform olarak birleştirerek, Makao ve Hengqin'in avantajlarını tam olarak ortaya koyduğunu söyledi.

Guangdong Eyaleti Vali Yardımcısı Zhang Xin, etkinliğin Makao'ya Çin ve Portekizce konuşan ülkeler için uluslararası ticaret merkezi inşasının yanı sıra yüksek kaliteli tüketim ürünleri için yeni fırsatlar sağlayacağını ifade etti.

Sergi Pazar gününe kadar sürecek. Farklı sektörlerle ilgili forumlar Çarşamba ve Perşembe günleri Hengqin'de düzenlendi.