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Makao'da Çin Ulusal Günü'nde Havai Fişek Gösterisi Düzenlendi

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Makao'da Çin Ulusal Günü'nde Havai Fişek Gösterisi Düzenlendi

MAKAO, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak için bir havai fişek gösterisi düzenlendi, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

MAKAO, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak için bir havai fişek gösterisi düzenlendi, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Makao Güncel Haberler

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