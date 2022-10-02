Makao'da Çin Ulusal Günü'nde Havai Fişek Gösterisi Düzenlendi Güncel Haberler MAKAO, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak için bir havai fişek gösterisi düzenlendi, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua) MAKAO, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak için bir havai fişek gösterisi düzenlendi, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Makao Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Makao'da Çin Ulusal Günü'nde Havai Fişek Gösterisi Düzenlendi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.