SAVCIYI YUMRUKLAYAN SANIK, 'ZİHİNSEL ENGEL' RAPORUYLA İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

Anadolu Adalet Sarayında geçtiğimiz ay, makamında Savcı O.S. ile güvenlik görevlisi ve katibi 'darp ettiği' iddiasıyla yargılanan sanık Gökmen Yılmaz,(44) 'yüzde 48 zihinsel engeli' olduğu gerekçesiyle ilk duruşmada tahliye oldu. Mahkeme sanığın engelinin davranışlarına etkili olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökmen Yılmaz getirildi. Müşteki Savcı O.S.'nin mazeret dilekçesi sunarak katılmadığı duruşmada, güvenlik görevlisi A.P. ve katip İ.B. müşteki olarak yer aldı. Duruşmada sanık avukatı Yüksel Umut da hazır bulundu.

"ZİHİNSEL ENGELLİ DEĞİLİM"

Duruşmada söz alan sanık Gökmen Yılmaz'ın yüksek ses tonuyla konuştuğu dikkat çekti. Sanık Yılmaz "25 memura para verdirip peşime taktılar. Savcıya eğer yakalanmazlarsa sizin çocuğunuzu da zehirleyecekler dedim. Hakkımı istedim, olmayınca dövün dedi, ben de yakasına yapıştım" dedi. Hakim, sanığın ses tonu nedeniyle uyarıda bulununca, sanık avukatı Yüksel Umut zihinsel engelli olduğuna dair rapor sunduğunu söyledi. Bu sırada sanık Yılmaz'ın "Hayır zihinsel engelli değilim" sözleri dikkat çekti. Sanık Gökmen Yılmaz, olay günü müşteki Savcı O.S.'den talepte bulunduğunu, O.S.'nin talebine olumlu cevap vermediğini öne sürerek "Savcı içeride bulunan güvenlik görevlisine 'Dövün bunu, dışarı atın' dedi. Ben de savcının yakasına yapıştım. Güvenlik görevlisi araya girdi, ona vurduğumu hatırlamıyorum" diye konuştu.

"CEZAİ EHLİYETİ YOK"

"SAVCININ ÇENESİNE VURDU"

"SAVCI BUNU DÖVÜN ŞEKLİNDE SÖZLER SÖYLEMEDİ"

TAHLİYE VE ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK KARARI

13 YIL 7 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Görüntü dökümü:

-Arşiv

Demirören Haber Ajansı / Güncel