Makale: ABD'nin Çin'e Yönelik Gümrük Tarifeleri Kaldırılmalı

NEW YORK, 23 Mart (Xinhua) -- AL.com adlı haber sitesinde kısa süre önce yayımlanan bir makalede, ABD Başkanı Joe Biden'ın, önceki yönetim tarafından yürürlüğe konulan ve çeyrek milyondan fazla Amerikalının işini kaybetmesine ve Çin'den misillemeye yol açan 1974 Ticaret Kanunu'nun 301.

NEW YORK, 23 Mart (Xinhua) -- AL.com adlı haber sitesinde kısa süre önce yayımlanan bir makalede, ABD Başkanı Joe Biden'ın, önceki yönetim tarafından yürürlüğe konulan ve çeyrek milyondan fazla Amerikalının işini kaybetmesine ve Çin'den misillemeye yol açan 1974 Ticaret Kanunu'nun 301. Maddesi hakkında eylemsizliğini sürdürdüğü ifade edildi.

Pazartesi günü yayımlanan konuk bir yazarın imzasını taşıyan makalede, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük tarifelerinin önümüzdeki iki yıl içinde geri alınması ve kaldırılması halinde daha düşük fiyatlar ve ekonomik çıktıda artış sağlanacağı belirtildi. Makalede bunun ABD'li tüketici ve işletmelere ivedilikle fayda sağlayacağı ifade edilerek, "ABD-Çin ticaret savaşını sona erdirmenin zamanı geldi" denildi.

Makalede, önceki dönem ABD yönetiminin Çin'den yapılan ithalatın neredeyse yarısına ek gümrük tarifeleri uyguladığı, ancak bunun arzu edilen şekilde dönüş sağlamadığı belirtildi.

Makalede ayrıca, 301. Madde uyarınca gümrük tarifelerinin, 330 milyar ABD dolarından fazla Çin menşeli ürün için geçerli olduğu ve özellikle yüzde 25'lik yüksek gümrük tarifesi oranının ise 250 milyar ABD doları değerindeki malları etkilediği belirtildi.

2018'de uygulamaya konulmasından bu yana, gümrük tarifelerinin ortalama bir Amerikan ailesine yıllık 800 ila 1.200 ABD dolarına mal olduğu belirtilen makalede, "gümrük tarifelerinin kaldırılmasının özellikle dar gelirli ailelere fayda sağlayacağı" vurgulandı.