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Kocaeli'de sağanak hayatı felç etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kocaeli'de etkili olan sağanak sebebiyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda kaldı.

Kocaeli'de etkili olan sağanak sebebiyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Kocaeli'de sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Kocaeli'de aniden bastıran sağanak kentin bazı bölgelerinde etkisini gösterdi. Özellikle Körfez ve Derince ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağmur sebebiyle dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini ve alt geçitleri su basan kentte bazı araçlar da yollarda kaldı. Bazı sürücüler, geçmekte zorlandıkları su birikintilerinden araçlarının hızını düşürerek geçebildi. Yayalar ise sığınacak yer aradı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmaları sürüyor.

(Fehime Kartal - Mustafa Taşören - Cihan Atik/İHA)

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