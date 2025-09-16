Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Osmaniye'de bir alçı panelin içine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, bakım için hayvan barınağına götürüldü.
OSMANİYE'de, alçı panel duvarın içine sıkışarak mahsur kalan yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.
Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisindeki özel bir firmaya ait yazıhanenin alçı panel duvar içinden kedi sesi geldiğini duyan çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, alçı paneli kontrollü şekilde kırarak yavru kediyi zarar görmeden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alındı. Yavru kedi daha sonra bakım ve tedavisi için belediye hayvan barınağına götürüldü.
Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: Osmaniye,