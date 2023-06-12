Mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Aksaray'da arkadaşının kapıyı kilitlemesi sonucu evde mahsur kalan Şeyma D., çıkmak için 3. kat balkonundan ip sarkıtsa da başarılı olamayınca itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AKSARAY'da arkadaşının kapıyı kilitlemesi ile evde mahsur kalıp, çıkmak için 3'üncü kat balkonundan ip sarkıtan ancak başarılı olamayan Şeyma D. (25), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstiklal Mahallesi'nde oturan arkadaşına gidip, gece burada uyuyan Şeyma D., üzerine kapı kilitlenince içeride mahsur kaldı. Şeyma D., dışarı çıkmak için evin 3'üncü kat balkonundan ip sarkıtıp, inmeye çalıştı. Bu sırada Şeyma D.'yi görenler, intihar girişiminde bulunduğunu düşünerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şeyma D., itfaiyenin balkona uzattığı merdiven ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Durumu iyi olduğu belirtilen Şeyma D., ifadesi için polis merkezine götürüldü. (DHA)