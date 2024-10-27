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Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı

Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kayıklarının su alması sonucu mahsur kalan 2 balıkçı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya ulaştırıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize açıldıkları kayığın su alması sonucu mahsur kalan 2 balıkçı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya ulaştırıldı.

İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi, balık tutmak için Karaağaç sahilinden denize açıldı.

Bir süre sonra kayığın su aldığını fark eden balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından tekneyle karaya çıkartılan iki kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel

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