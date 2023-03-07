Mahsun Usta Kimdir?

Mahsun usta restoranlarının sahibi Mahsun Gökçur 1 şubat 1987 'de Muş'ta dünyaya gelmiştir. Erken yaşlarda, çalışmak için İstanbul'a gelmiştir. Usta olma hayali ile sektöre atılan Mahsun Usta kariyer basamaklarını hızla tırmanarak, o dönemin önde gelen firmalarında ustalık yapmıştır.

Yıllarca biriken tecrübesinin ardından 2005 yılında 4 kardeşi ile birlikte "Mahsun Usta" isimli ilk restoranını açmıştır. Başta iki masalık bir yer ile başlayan bu serüven, zaman geçtikçe hızla büyüyerek Türkiye de nam salan bir işletme haline gelmiştir.

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN RESTORANLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ

İstanbul'un farklı ilçelerinde şubeleri ve yüzlerce kişilik kadrosu ile aynı anda binlerce kişiye hizmet vererek, kendine has lezzeti ile Türkiye'nin önde gelen restoranları arasında yerini almıştır. Sosyal medyadan paylaştığı yemek videolar ile de dikkat çeken Mahsun Usta, gerek Türkiye, gerek de yurt dışından oluşan kitlesi ile yüksek takipçi sayısına ulaşmıştır. Kendine özgün tat ve lezzeti ile Mahsun Usta çalışmalarına kesintisiz ve profesyonel bir şekilde devam etmektedir.