Mahsun Kırmızıgül'ün yeni şarkısı 'Psikoloji-Benim Adım İsyan' yayınlanacak

Mahsun Kırmızıgül, uzun bir aranın ardından yeniden müzikseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor. 16 yıl aranın ardından sahnelere hızlı bir dönüş yapan Kırmızıgül'ün yeni şarkısı 'Psikoloji-Benim Adım İsyan'ın 4 Ağustos'ta tüm dijital platformlarda yayınlanacağı bildirildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni şarkısının klibini Kemal Başbuğ'un çekmesi planlanıyor. Yaz boyunca Çeşme ve Yalıkavak Günay'da sahne alan şarkıcı, yeni şarkısını önceki akşam Çeşme'de hayranlarıyla buluşturdu. Konserin sonuna doğru yoğun istek üzerine yeni şarkısı 'Psikoloji- Benim Adım İsyan'ı seslendiren şarkıcıya tüm misafirleri eşlik etti. Şarkının görücüye çıktığı ilk yer olmasına rağmen müthiş bir ilgiyle karşılaşan Kırmızıgül'ün mutluluğu ise gözlerinden okundu.

"Zaman beni haklı çıkardı"

Önceki günlerde İstanbul'da basın mensuplarına konuşan Kırmızıgül, "Şarkının iki ismi var. 'Psikoloji ve Benim Adım İsyan'. Yıllar önce Dinle'yi çıkardığımda etrafımdakiler burun kıvırıp 'Sanki sana göre değil' demişlerdi ama zaman beni haklı çıkardı ve 'Dinle' şarkısı üzerinden yıllar geçmesine rağmen düğünlerde, gece kulüplerinde ve dünyanın dört bir yanında hala sevilerek dinleniyor. Bu yeni şarkım da 'Dinle' gibi" ifadelerini kullandı. - İZMİR