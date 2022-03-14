Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden eşinin evine baltalı saldırı - Haberler

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Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden eşinin evine baltalı saldırı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden eşinin evine baltalı saldırı

ŞARKICI MAHSUN Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, eşi Seval Bazencir'in evinin kapısını balta ile kırarak içeriye girmeye çalıştı.

ŞARKICI MAHSUN Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, eşi Seval Bazencir'in evinin kapısını balta ile kırarak içeriye girmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir (46) ve 5 yıldır evli olduğu Seval Bazencir (37) boşanma kararı aldı. İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı. Seval Bazencir eşine Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi. Ancak Yusuf Bazencir evin önüne geldi. Yusuf Bazencir balta ile kapıya vurarak içeriye girmeye çalıştı. Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı. Yusuf Bazencir emniyetteki işlemlerinin ardındar "Tehdit-Hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi. Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden eşinin evine baltalı saldırı

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden eşinin evine baltalı saldırı

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden eşinin evine baltalı saldırı

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden eşinin evine baltalı saldırı

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden eşinin evine baltalı saldırı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahsun Kırmızıgül, Güncel, Haberler

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