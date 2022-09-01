Mahrukatçıların kış hazırlığı

Kahramanmaraş'ta mahrukatçılardan "Yağışlar başlamadan odunlarınızı alın" çağrısı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren 100'ün üzerindeki mahrukatçı esnafında hummalı kış hazırlıkları başladı.

Onikişubat ilçesinin Şazibey Mahallesinde faaliyet gösteren mahrukatçı esnafı odun ve kömür satışının yanı sıra farklı türlerde şekillenen ahşap ürünleri de hazırlayıp satıyor. Esnafın çoğunluğunda kış mevsimi öncesi hazırlıklar başlarken, kütük halindeki odunlar hızar makinalarında belirli boyutlarda kesilip stoklanıyor. Kış mevsimi öncesi biçilmiş odunun ton fiyatı ise 2 bin 100 liradan satışa çıktı.

Esnafta yoğun kış temposunun yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade eden mahrukatçı Ali Güngör, "Kış mevsimi hazırlıklarımız başladı odunlarımızı kesip satışa hazır hale getiriyoruz. Genellikle ihtiyaç hallerinde ahşap ev, ahır veya çardak gibi yapılarda kullanılan ahşaplar da hazırlıyoruz. Aynı zamanda değişik ölçülerde, kereste satışlarımız ve kavak ve çam gibi ürünlerde satıyoruz. Özellikle kış mevsiminde odun satışları için hummalı çalışmamız başladı. Şuanda biçilmiş bir ton odunun 2 bin 100 lira. Ancak fiyatlara aldırış etmiyoruz ve müşterilerin korunması adına fırsatçılara meydan vermemeye çalışıyoruz. Tahmini burada 150 civarında esnaf var ve bunlar da Kahramanmaraşlıların taleplerini karşılıyor" dedi.

Vatandaşların kış hazırlıkları için geç kalmamaları çağrısında bulunan Musa Koç ise, "Vatandaşların yağışlar başlamadan odunları alsın. Odunlar ıslanıyor ve şuan odunun en kuru olduğu mevsim" diye konuştu.