Mahra'nın ailesinden sahipsiz köpeklerin toplatılması için çağrı

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken bir kamyonun çarpması sonrası hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (10) ailesi, sahipsiz köpeklerin toplatılması için çağrıda bulundu.

Mahra'nın ölümününün ardından Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kuran baba Murat ile eşi Derya Pınar, yaptıkları yazılı açıklamada, sahipsiz köpekler nedeniyle başka canları da yitirmenin üzüntüsü içinde olduklarını bildirdi.

Ağrı'da 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin'in, Gaziantep'te 72 yaşındaki Mustafa Topal'ın ve Aydın'da 88 yaşındaki engelli Mehmet Arsoy'un köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Pınar çifti, acil tedbir olarak, sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep etti.

Olay

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Küçük çocuk, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Beynine pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, 28 Mart'ta hayatını kaybetmişti.