MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; ŞÜPHELİ SERKAN DAKMAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler

MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; ŞÜPHELİ SERKAN DAKMAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAKIRKÖY'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Esenyurt'ta gözaltına alınan Serkan Dakman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BAKIRKÖY'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Esenyurt'ta gözaltına alınan Serkan Dakman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bakırköy'de Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin firari son sanık Serkan Dakman Esenyurt'ta yakalandı. Dakman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel