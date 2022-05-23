Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; şüpheli Serkan Dakman adliyeye sevk edildi - Haberler

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Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; şüpheli Serkan Dakman adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; şüpheli Serkan Dakman adliyeye sevk edildi

BAKIRKÖY'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Esenyurt'ta gözaltına alınan Serkan Dakman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAKIRKÖY'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Esenyurt'ta gözaltına alınan Serkan Dakman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin firari son sanık Serkan Dakman Esenyurt'ta yakalandı. Dakman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Esenyurt, Güncel, Haberler

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