Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (6) - Haberler

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Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (6)

AA - Güncel
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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih camisine getirilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi İSTANBUL - Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih camisine getirilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi İSTANBUL - Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor.

AA / Güncel

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