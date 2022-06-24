Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (6)
AA - Güncel
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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih camisine getirilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi İSTANBUL - Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih camisine getirilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi İSTANBUL - Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor.
AA / Güncel