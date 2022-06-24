Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (6) Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih camisine getirilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi İSTANBUL - Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih camisine getirilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi İSTANBUL - Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor. AA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (6) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.