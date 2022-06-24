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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, öğle saatlerinde geldiği Atatürk Havalimanı'ndan Fatih Camisi'ne geçti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında saf tutan Erdoğan'a, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ???????Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Bu arada Erbaş, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, cuma namazının ardından, dün böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Fatih Güncel Haberler

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