Mahmut Tanal: 'Usulsüzlüğe İmza Atarak Hazine Arazilerini Ele Geçirenlerden, Söz Konusu Hazine Arazilerini Kurtaracağız'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, " Şanlıurfa'da hazine arazilerini AKP'li siyasetçilere ve yakınlarına peşkeş çekenlere, katakulliyle hazine arazilerinin AKP'lilerin özel taşınmazı olmasına yardımcı olanlara, usulsüzlüğe göz yumanlara ve arazilere konan gözü doymazlara iktidar değişikliğinden sonra hukuk sınırları içerisinde hesap soracağız! Geriye dönük inceleme yaparak, usulsüzlüğe imza atarak hazine arazilerini ele geçirenlerden, söz konusu hazine arazilerini kurtaracağız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde AKP'li siyasetçilerin hazine arazileri hakkında usulsüz işlem yaptığını ileri sürdü. Tanal, memleketi olan Şanlıurfa'dan bir yurttaşın; "Şanlıurfa Akçakale Aşağı Beğdaş Mahallesinden size sesleniyorum yardımınıza ihtiyacım var. AKP milletvekilleri hazine arazilerimiz reform beklerken AKP milletvekilleri tarlalarımızı gizli pazara çıkarmış para karşılığında hakkımızı başkalarına peşkeş etmeye çalışıyorlar. Yardımınıza ihtiyacımız var" mesajını paylaştı. Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Uyarıyoruz! Şanlıurfa'da özellikle de Akçakale ilçesinde AKP'li siyasetçilerin ve yakınlarının değerli hazine arazilerine, tarımsal amaçlı kullanılan hazine arazilerine dadandığı, göz koyduğu yönünde yoğun şikayet alıyoruz. Tüm ilgili kurumları, yetkilileri uyarıyoruz!

Şanlıurfa'da hazine arazilerini AKP'li siyasetçilere ve yakınlarına peşkeş çekenlere, katakulliyle hazine arazilerinin AKP'lilerin özel taşınmazı olmasına yardımcı olanlara, usulsüzlüğe göz yumanlara ve arazilere konan gözü doymazlara iktidar değişikliğinden sonra hukuk sınırları içerisinde hesap soracağız! Geriye dönük inceleme yaparak, usulsüzlüğe imza atarak hazine arazilerini ele geçirenlerden, söz konusu hazine arazilerini kurtaracağız.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz! Memleketimizin birer parçası olan topraklar, Yağma Hasan'ın böreği değil!"