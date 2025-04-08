Mahmut Tanal, Tutuklu Öğrenciler İçin Adalet Nöbeti Başlattı.

HABER: Düzgün Barış DENİZ / KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA)- CHP Milletvekili Mahmut Tanal, protestolar nedeniyle tutuklanan öğrencilerin serbest kalması için Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbeti başlattı. Tanal, "Ben burada tek başıma demokratik olan hakkımı barışçıl, silahsız bir şekilde, öğrencilerin sesine ses olmak için, bu haksızlığı dünya kamuoyuna duyurmak için sabaha kadar burada oturacağım." dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle eylemlere katılan ve tutuklanan öğrencilerin serbest kalması için CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbetine başladı. Tanal yanında kanun kitapları getirerek Adalet Bakanlığı'nın önüne koydu.

Tanal'ın eylemi boyunca yağmurdan ıslanmamak amacıyla yanında getirdiği çadır kolluk kuvvetleri tarafından kaldırıldı. Tanal'ın başlattığı adalet nöbeti ertesi günün ilk ışıklarına kadar devam edecek. Tanal'ın adalet nöbeti başlattığını duyan öğrenciler ve vatandaşlar, Tanal'a çiçek armağan ettiler.

"Mecliste çıkartılan kanunlar maalesef suç unsuru haline gelmiş durumda"

Tanal başlattığı adalet nöbetine ilişkin basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"Şimdi yağmur yağıyordu. Ben tabii ki burada tutuklu bulunan gençler ve öğrenciler için yapılan hukuksuz yargılamalar ve cezaevine atıldığı için en azından bu hukuksuzluğu Adalet Bakanlığı'na duyurabilmek için demokratik hak olan, tek başıma burada yağmurda ıslanmamak için o çadırı ben kurdum ve çadırın üzerinde şu iskemleyi getirip bu kanun kitaplarını getirdim. Bunların ıslanmaması için ve ıslanmamak için kurduğum çadırı emniyet çekti, kırıldı. Netice itibarıyla arabama koydum. Yani şu anda çadırın olmamasının nedeni bu. Zaten gördüğünüz bu kanun kitaplarının buraya çıkarılmasından bile rahatsız oldular. Yani Türkiye hukuk devleti değil mi, kanundan niye korkuluyor? Bu kanunlar yasadışı değil, kaçak değil. Meclis'te çıkartılan kanunlar maalesef suç unsuru haline gelmiş durumda."

"Eğitim herkesin anayasal hakkıdır"

Anayasanın, "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" ifadelerinin yer aldığı 42. maddeyi hatırlatan Tanal, tutuklu öğrencilerin serbest kalması gerektiğinin de altını çizerek şunları söyledi:

"Şu anda cezaevinde bulunan öğrenciler var. Cezaevinde olan öğrencilerin birinci dönem bittiği için final sınav dönemleri. Çocukların anayasamızın 42. maddesi uyarınca eğitim herkesin anayasal hakkıdır. Eğitimden yoksun bırakılmaması lazım. Peki diyeceksiniz cezaevine kişi girdiği zaman bu eğitimden yoksun kalabiliyor mu? Kalamıyor. Ceza İnfaz Genel Müdürlüğü Kurumu hükümlülere ve tutuklulara dağıttığı kitabın 50. sayfasında açık ve net 'Eğitim ve öğretim fırsatından yararlanma'. Bunun bir hak olduğunu, anayasal hak olduğunu, hiç kimsenin eğitimden yoksun bırakılmaması gerektiğini, ya bu öğrencilerin tahliye edilmesi gerekiyor veyahut da online üzerinde eğitimi yapılması lazım veya sınavlarla ilgili araçlarla birlikte öğrencilerin üniversiteye götürülmesi lazım, sınavlara girmesi lazım veyahut da üniversitedeki görevli öğretim üyeleri tarafından cezaevinde sınavın yapılması lazım. Aksi taktirde bu çocuklarımız eğitimlerden yoksun kalacaklar. Adli kontrolle ev hapsinde bulunan öğrenciler evden dışarı çıkamadıkları için sınavlara giremiyorlar. Sınavlara giremedikleri zaman eğitim hakkından yoksun bırakılıyor. Üçüncü bir unsur, bazı öğrenciler burslu olarak özel üniversitelerde okudukları için o öğrenciler de sınavlara giremedikleri zaman bursları yanıyor. Bursları yandıktan sonra bu öğrenciler bir daha o özel üniversitede okuyabilme şansı, fırsatı kalmıyor. Ceza infaz kanunu diyor ki 'öğrenci cezaevinde de olsa siz mutlaka bunun okuma imkanını fırsatlarını tanıyacaksınız' sınavlara getirip götürmek zorundasınız diyor. Şu anda bu uygulanmıyor maalesef."

"Sabaha kadar da ben burada duracağım"

Bir basın mensubunun, Tanal'a başlattığı adalet nöbetinde yağmurdan etkilenip etkilenmeyeceğini sorması üzerine Tanal şu yanıtı verdi:

"Yağmur yağsın yani Allah'ın vermiş olduğu bir can. Sabaha kadar da ben burada duracağım. Ama burada da hiçbir arkadaşımın kalmamasını rica ediyorum. Ben burada tek başıma demokratik olan hakkımı barışçıl, silahsız ve öğrencilerin sesine ses olmak için, bu haksızlığı dünya kamuoyuna duyurmak için sabaha kadar ben burada oturacağım. Ben bu iskemlenin üzerinde oturacağım sabaha kadar. Yani o öğrenciler cezaevinde çürürken benim burada sandalyede oturmam ne olacak? Yani onlar o zindandayken ben de burada kalayım. Benim için değişen bir şey yok ki. "

"Bana gelen gülleri A NKA 'ya veriyorum gençlerimizin adına"

Tanal'ın, kolluk kuvvetleri tarafından çadırının el konulması anını haberleştiren ANKA Haber Ajansı'nın çekim yapmasına kolluk kuvvetleri engel oldu. Kolluk kuvvetlerinin, ANKA Haber Ajansı'na olan tavrına da tepki gösteren Tanal, ANKA Muhabirine çiçek armağan etti. Tanal konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ben burada çadırımı açarken ve kitaplarım da ıslanmasın diye o çadırın içindeyken mesleğini ifa eden ANKA Haber Ajansı şiddete maruz kaldı. Emniyet mensupları basının görev yapmasını, benim basın açıklaması yapmamı engellediler ve ANKA'nın maruz kaldığı bu çalışma özgürlüğü, basın özgürlüğünü engellendiği için ben bu bana gelen gülleri ANKA'ya veriyorum gençlerimizin adına. ve benim yüzümden ANKA bu eyleme karşı karşıya kaldığı için de ben ANKA'dan ve siz çalışan emekçi kardeşlerimden de özür diliyorum. Siz görev yaptınız, ben de görev yaptım. Benim siyasi faaliyetimi emniyet engelledi, sizin de çalışma özgürlüğünüzü engelledi. Bu bir anayasal suçtur. Aslında polis devleti denilen budur."

"Hakka, hukuka yapılan bu zulme karşı her zaman birlik içerisindeyiz"

Tanal'a, başlattığı adalet nöbetinde destek olmaya gelen Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, "Zafer Partisi olarak her zaman sizinle beraberiz. Hakka, hukuka yapılan bu zulme karşı her zaman birlik içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede yaşam hakkı engelleniyor"

Tanal'a destek olmaya gelen bir başka isim de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer oldu. Taşcıer şunları söyledi:

"Şu anda Şanlıurfa milletvekilimiz Mahmut Tanal, tutuklu olan öğrencilerin bir an önce serbest bırakılması için bir adalet nöbeti başlattı. Biz de az önce milletvekillerimizle birlikte YÖK'ün önünde protesto yapmak isteyen öğrencilerin yanındaydık. Uzun bir süre bu demokratik haklarının kullanmasına engel olmaya çalıştılar. Az önce de ifade ettik. Bu ülkede eğitim hakkı engelleniyor. Bu ülkede yaşam hakkı engelleniyor. Bu ülkede gazetecilerin haber yapma hakları engelleniyor. Bizlerin siyaset yapma hakkı engelleniyor. Anayasadan rahatsız olunmasını hep darbe dönemlerinden biliyoruz. İşte 19 Mart'ta milletin iradesine darbe yapanlar ne yaparlarsa yapsınlar tıpkı bugüne kadar olan darbeler gibi milletin iradesi karşısında başarıya ulaşamayacaklar. Biz de bugün vekilimizin bu adalet nöbetinde milletvekillerimizle birlikte ona destek olmak için buradayız."

"Amerika'dan gelen talimatları uygulayan bir Cumhurbaşkanını biz kabul etmiyoruz"

Tanal'a desteklerini bildirmek için gelen bir başka siyasi de CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız oldu. Tahtasız da şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hep beraber, YÖK'ün önünde Bilkentli, Hacettepeli birçok gencimizle beraber orada bir basın açıklaması yaptık. Gençlerimiz hukuksuzca tutuklanmıştır. O 300 tane gencimizin okuma hakkı, eğitim hakkı ellerinden alınmıştır. Bir an önce onların serbest bırakılması gerekiyor. Nasıl Amerika'dan bir Trump haber yolladıysa ve o rahip Brunson serbest bırakıldıysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gençleri bu serbest bırakmak için yine Amerika'dan bir talimat mı beklemektedir? Biz bunu çok merak ediyoruz. Amerika'dan gelen talimatları uygulayan bir Cumhurbaşkanını biz kabul etmiyoruz. Biz bu gençlerimizin bir an önce serbest kalmasını ve eğitim haklarının yeniden verilmesini talep ediyoruz. Çünkü yarın bu gençlerimiz bir sınava giremeyen gençlerimiz var. Bunların eğitim hakkı ellerinden alınıyor. Belki bir dönem kayıpları olacak. Bu gençler bu memlekette demokrasi gelsin, hak, hukuk, adalet gelsin diye sokaklara çıktılar ve anayasal haklarını kullandılar. Biz de onlarla beraber sokaktaydık. Eğer tutuklayacaksanız gelin biz de buradayız. Bizi de burada tutuklayın."