Mahmut Tanal, Suriye Konsolosluğu'ndaki Kuyruğu Görüntüledi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul'da Suriye Konsolosluğu'nun önündeki kalabalığın videosunu paylaşarak, " Teşvikiye'de bulunan Suriye Konsolosluğu randevu ile çalıştığı günler ancak 50 kişinin işlemi yapılabiliyor. İnternet üzerinde işlemler yapılabilse veya randevu sistemine erişim rahat olabilirse bu kuyruklar oluşmaz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul'da Suriye Konsolosluğu'nun önündeki kalabalığının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Tanal, şu paylaşımı yaptı:

"Suriye Konsolosluğu önü. Bugün randevusuz işlem yapıldığı için sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin her yerinden bulunan Suriyeliler Teşvikiye'de. Teşvikiye'de bulunan Suriye Konsolosluğu randevu ile çalıştığı günler ancak 50 kişinin işlemi yapılabiliyor. İnternet üzerinde işlemler yapılabilse veya randevu sistemine erişim rahat olabilirse bu kuyruklar oluşmaz."

ANKA / Güncel