Mahmut Tanal: "Şanlıurfa Siverek Marangozlar Sanayi Sitesi'nde 3 Gündür Elektrik Yok. Dedaş Gelip Arızayı Gidermiyor" - Haberler

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Mahmut Tanal: "Şanlıurfa Siverek Marangozlar Sanayi Sitesi'nde 3 Gündür Elektrik Yok. Dedaş Gelip Arızayı Gidermiyor"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Siverek Marangozlar Sanayi Sitesi’ne üç gündür elektrik verilemediğini, esnafın üretim yapamadığını söyledi. Tanal, “Esnafın bildirmesine rağmen DEDAŞ ekipleri gelip arızayı gidermiyor. Esnaf üretim yapamıyor, her geçen saat zarar ediyor” dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Siverek Marangozlar Sanayi Sitesi'ne üç gündür elektrik verilemediğini, esnafın üretim yapamadığını belirtti. Tanal, "Esnafın bildirmesine rağmen DEDAŞ ekipleri gelip arızayı gidermiyor. Esnaf üretim yapamıyor, her geçen saat zarar ediyor" dedi.

Sosyal medya hesabından Şanlıurfa Siverek Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki elektrik kesintisini duyuran Tanal'ın paylaşımı şöyle:

"Şanlıurfa Siverek Marangozlar Sanayi Sitesi'nde 3 gündür elektrik yok. Esnafın bildirmesine rağmen DEDAŞ ekipleri gelip arızayı gidermiyor. Esnaf üretim yapamıyor, her geçen saat zarar ediyor. DEDAŞ görevini yap!"

"ÜÇ GÜNDÜR HİÇBİR İŞ YAPAMIYORUZ. ŞU ANDA SANAYİ DURMUŞ VAZİYETTE"

Tanal'ın paylaştığı videodaki işçiler de şunları söyledi:

"Üç gündür bizim sanayinin elektriği yok. DEDAŞ'a bildirmemize rağmen gelip bizim elektrikleri yapmadı. Arızamız tespit edilmediği halde 'Urfa'dan ekip gelmesi gerek' diyorlar. Üç gündür hiçbir iş yapamıyoruz. Şu anda sanayi durmuş vaziyette."

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Mahmut Tanal Şanlıurfa Güncel Haberler

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