Mahmut Tanal'ın Ziyaret Ettiği Okulun Velileri İfadeye Çağrıldı... Tanal: "Akp, Türkiye'yi Ne Hale Getirdi? 'Okul İstiyoruz' Demek Suç Olmuş"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da ziyaret ettiği Doruç İlköğretim Okulu’nun velilerinin ifadeye çağrıldığını açıkladı. Tanal, “Şaka gibi. Harran Doruç İlköğretim Okulu'na jandarma baskını hadisesinde 3 öğrenci velisi, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ suçlamasıyla karakolda sorguya alındı. Tutuklanmadıklarına şükrettiler! Soruşturma devam ediyor. AKP, Türkiye'yi ne hale getirdi? ‘Okul istiyoruz’ demek suçmuş” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği Doruç İlköğretim Okulu'nun velilerinin ifadeye çağrıldığını açıkladı. Tanal, "Şaka gibi. Harran Doruç İlköğretim Okulu'na jandarma baskını hadisesinde 3 öğrenci velisi, 'eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçlamasıyla karakolda sorguya alındı. Tutuklanmadıklarına şükrettiler! Soruşturma devam ediyor. AKP, Türkiye'yi ne hale getirdi? 'Okul istiyoruz' demek suçmuş" dedi.

Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan Doruç İlköğretim Okulu'nu ziyaret etmiş ve okulun eğitime elverişli olmadığını belirtmişti. Tanal, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, okuldan görüntü alınmaması için dün okula jandarma çağırdığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Tanal, bugün de sosyal medya hesabında, okullarının yapılmasını isteyen velilerin karakolda sorgulandığını şöyle açıkladı:

"Şaka gibi. Harran Doruç İlköğretim Okulu'na jandarma baskını hadisesinde 3 öğrenci velisi, 'eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçlamasıyla karakolda sorguya alındı. Tutuklanmadıklarına şükrettiler! Soruşturma devam ediyor. AKP, Türkiye'yi ne hale getirdi? 'Okul istiyoruz' demek suçmuş! CHP Şanlıurfa İl Örgütü'müzle gittiğimiz Doruç İlköğretim Okulu'nun ders saatinde kilitli olduğunu; binanın, konteyner sınıfların harabe, kirli halini yerinde gördük. Eğitim ve öğretim hakkını engelleyen veliler mi, Milli Eğitim Müdürlüğü mü?

"HİZMET KUSURU İŞLEYEN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ HAKKINDA GEREKLİ ADIMLAR ATILMALIDIR"

CHP Urfa İl Örgütü Hukuk Komisyonu üyesi avukat arkadaşlarım, 'eğitim ve öğretim hakkının engellemesi' suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan öğrenci velilerini yalnız bırakmadı. CHP iktidarında, hukukun üstünlüğünü yeniden hakim kılacağız. Bu trajikomik hadiseye ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ses seda yok. Öğrenci velilerinden özür dilenmelidir. Hizmet kusuru işleyen milli eğitim müdürleri hakkında gerekli adımlar atılmalıdır. Harran halkı, Doruç halkı yalnız değildir."

"VATANDAŞ İLE JANDARMAYI KARŞI KARŞIYA GETİRİYORLAR. BİZ BU ANLAYIŞI REDDEDİYORUZ VE KABUL ETMİYORUZ"

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı ise vatandaşların yanında olduklarını ve ifadeye çağrılan 3 vatandaşın serbest bırakıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Geçtiğimiz salı günü CHP Şanlıurfa İl Örgütü ve hemşerimiz İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile birlikte Doruç köy halkının okul sorununu gündeme getirmek için o köye gittik. Köye gittiğimizde saat 15: 20 sıralarıydı. Okul kapısına zincir bağlanmış, küpe kilidi takılmış vaziyetteydi. Aslında bu zincir ve küpe kilidi, eğitime vurulmuş olan bir zincirdi. Bu durum ülke gündemine düştükten sonra İl Milli Eğitim Müdürü, okul yerine gitti. Köylüler de daha önceden yaptıkları başvuruların, okulların durumunun ne olduğunu öğrenmek için İl Milli Eğitim Müdürü'ne doğru gidiyorlar ve bunu sormak istiyorlar. Fakat o sırada jandarma ile karşı karşıya geliyorlar. Şanlıurfa'da artık şöyle bir adet ortaya çıkmış; 'DEDAŞ ile ilgili bir problemin varsa jandarmaya haber verin, sulama birlikleri ile ilgili bir sorun varsa jandarmaya haber verin'… Vatandaş ile jandarmayı karşı karşıya getiriyorlar. Biz, bu anlayışı reddediyoruz ve kabul etmiyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZ ŞU ANDA SERBEST BIRAKILDI ANCAK SORUŞTURMA HALEN DEVAM EDİYOR"

Bu jandarma ile köy halkımızın karşı karşıya gelmesinden sonra köy halkından 3 vatandaşımız, gece yarısı ifadeye çağrılmış. Çok acil bir durum yok, kaçacak bir durum yok. Suç delillerini karartacak bir durumda yok. Gecenin bir yarısı jandarmayı gönderip köylüleri istemek, köy halkını ayrıca da rahatsız etmiştir. Okula gidecek çocuklar, bu durumdan korkmuş ve şu anda okula gidip gitmemek konusunda kararsız durumda. Köy halkı, gece karakola gitmediler. Bu sabah hep beraber gittik ve suçlama şu: 'Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' iddiasıyla 3 vatandaşımız ifade verdi. Bizim okulu ziyaret ettiğimiz saatte okulun açık olması gerekiyordu ve kapalıydı. Nasıl oluyor da eğitim hakkını engellemiş oluyorlar. Tam tersine köy halkı, çocuklarının eğitim almasını istiyor. CHP Hukuk Komisyonu, avukat arkadaşlarımızla köy halkının ifadelerinde hazır bulunduk. Vatandaşlarımız şu anda serbest bırakıldı ancak soruşturma halen devam ediyor."