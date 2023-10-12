Mahmut Tanal, Filistin İçin TBMM'de Kurulan Komisyonu Hatırlattı: "Filistin Meselesini İç Siyaseti Dizayn İçin Kullanan AKP'nin Samimiyetsiz...

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’de İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarının incelenmesine ilişkin bir komisyon kurulduğunu ve daha sonra İsrail ile ilişkilerin gelişmesi üzerine komisyonun etkisiz hale getirildiğini belirterek, “İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye’ye gelişiyle birlikte TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan, İsrail’in Filistin halkına yönelik zulmünü konu alan alt komisyon etkisizleştirildi. Ve İsrail yönetimini küstürmemek adına, başkanlığını bizzat TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun üstlendiği Alt Komisyon tarafından rapor hazırlanmadı...Filistin meselesini iç siyaseti dizayn için kullanan AKP’nin samimiyetsiz çıkışlarına artık kimse inanmıyor” dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 2021 yılında TBMM'de İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının incelenmesine ilişkin bir komisyon kurulduğunu, İsrail ile ilişkilerin gelişmesi üzerine komisyonun etkisiz hale getirildiğini belirterek, "İsrail yönetimini küstürmemek adına, başkanlığını bizzat TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun üstlendiği alt komisyon tarafından rapor hazırlanmadı...Filistin meselesini iç siyaseti dizayn için kullanan AKP'nin samimiyetsiz çıkışlarına artık kimse inanmıyor" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 2021 yılında kurulan "TBMM İsrail'in İşgal Altında Tuttuğu Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Abluka Altındaki Gazze'de Yaşayanlarla Bir Bütün Halinde Filistinlilere Uyguladığı Ayrımcılık Politikaları, İnsan Hakları ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlallerinin İncelenmesi Alt Komisyonu" ile ilgili açıklama yaptı. İsrail ile ilişkilerin gelişmesi üzerine komisyonun etkisiz hale getirildiğini belirten Tanal, komisyon tutanaklarını paylaşarak X (Twitter) hesabından şu açıklamayı yaptı:

"AKP iktidarı, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarında timsah gözyaşları döküyor! Filistin meselesi konusunda Erdoğan ve etrafındakilerin samimi olmadığını hepimiz biliyoruz. Nasıl mı? Hemen ifşa edelim: AKP iktidarı ile İsrail yönetiminin arasının bozuk olduğu dönemde, 2021 yılı içerisinde, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulme ilişkin olarak bir alt komisyon kuruldu. Komisyonun tam ismi, 'TBMM İsrail'in İşgal Altında Tuttuğu Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Abluka Altındaki Gazze'de Yaşayanlarla Bir Bütün Halinde Filistinlilere Uyguladığı Ayrımcılık Politikaları, İnsan Hakları ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlallerinin İncelenmesi Alt Komisyonu' şeklinde belirlendi. Komisyonun kurulmasının ardından toplantılar yapıldı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler Meclis'e davet edildi. Komisyon toplantılarında, 'İşgal hukuku ve İsrail'in yerleşimci koloniyalizmi', 'Filistin-İsrail sorununun tarihsel arka planı', 'İsrail'in iç siyaseti' başlıklı sunumlar yapıldı.

"TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BÜNYESİNDE KURULAN, İSRAİL'İN FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK ZULMÜNÜ KONU ALAN ALT KOMİSYON ETKİSİZLEŞTİRİLDİ"

Gelin görün ki, ilerleyen süreçte, Erdoğan ve etrafındakiler, İsrail'le buzları eritti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Mart 2022'de Türkiye'ye geldi. Erdoğan, Ankara'da resmi törenle karşıladığı Herzog'la kucaklaştı, hoş sohbetler edildi. Kebaplar yenildi. Türkiye ile İsrail'in bölgedeki işbirliğinin öneminden bahsedildi. İlerleyen aylarda, iki ülke arasındaki normalleşme adımları kapsamında karşılıklı büyükelçi atamaları yapıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye gelişiyle birlikte TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan, İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmünü konu alan alt komisyon etkisizleştirildi. ve İsrail yönetimini küstürmemek adına, başkanlığını bizzat TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun üstlendiği Alt Komisyon tarafından rapor hazırlanmadı.

"FİLİSTİN MESELESİNİ İÇ SİYASETİ DİZAYN İÇİN KULLANAN AKP'NİN SAMİMİYETSİZ ÇIKIŞLARINA ARTIK KİMSE İNANMIYOR"

Tekrar edelim. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretiyle ilişkilerde yumuşama dönemine girilmesiyle birlikte Saray'da gelen talimat üzerine TBMM İsrail'in İşgal Altında Tuttuğu Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Abluka Altındaki Gazze'de Yaşayanlarla Bir Bütün Halinde Filistinlilere Uyguladığı Ayrımcılık Politikaları, İnsan Hakları ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlallerinin İncelenmesi Alt Komisyonu; İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi, insan haklarını çiğnemesi, Filistinlilere zulmetmesiyle ilgili herhangi bir rapor hazırlamadı. Bu durum, Meclis'imiz için de utanç kaynağıdır. İşte AKP iktidarının Filistin meselesindeki samimiyeti ancak bu kadar olur! Tamamen konjonktürel davranarak, Filistin meselesini iç siyaseti dizayn için kullanan AKP'nin samimiyetsiz çıkışlarına artık kimse inanmıyor!