Mahmut Özer: "Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz" - Haberler

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Mahmut Özer: "Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Mahmut Özer: 'Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin ardından ilk kez Arapça ve İngilizce 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları' açacağız.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin ardından ilk kez Arapça ve İngilizce 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları' açacağız."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ziya Selçuk Mahmut Özer Güncel Haberler

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