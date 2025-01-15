Mahmut Arıkan: Siyonist İsrail'i Ateşkese Mecbur Bırakan Gazze'nin Mücahitlerini Yürekten Tebrik Ediyorum

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Binlerce şehit vermesine rağmen siyonist İsrail'e karşı bir an bile geri adım atmayan ve bugün ateşkese mecbur bırakan Gazze'nin mücahitlerini yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Arıkan, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'a rahmet dileyen Arıkan, "Binlerce şehit vermesine rağmen siyonist İsrail'e karşı bir an bile geri adım atmayan ve bugün ateşkese mecbur bırakan Gazze'nin mücahitlerini yürekten tebrik ediyorum. Gazze bütün yalnızlığına rağmen onurlu bir direnişin sembolu olmuştur. Gazze düşmemiş ama sözde insan hakları havarilerinin maskelerini düşürmüştür. Bu mücadele esnasında şehit olan tüm mücahitleri ve özellikle İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Yaşasın Gazze yaşasın nehirden denize özgür Filistin." ifadelerini kullandı.