Mahmut Arıkan, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı. Arıkan, ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kendisine karşı büyük bir sevginin olduğunu görüyoruz. Siyasetin her kesiminden kendisine karşı bir sempatinin olduğunu görüyoruz. Hastane katında, kapısında sağladığı bu bütünlüğü ben eminim ki sağlığına kavuştuktan sonra pratiğe de döndürecektir. Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Birçok sıkıntıyla karşı karşıya. Sırrı Süreyya Bey'e Türkiye'nin ihtiyacı var. Onun bakış açısına Türkiye'nin ihtiyacı var. İnşallah yakın bir zamanda sağlığına kavuşup, Türkiye'yi özlenen günlere, kutuplaşmanın olmadığı, insanların birbirine sevgi ile bakabildiği, insanların farklı siyasi görüşlerden olsa bile bir düşman gibi değil, rakip gibi görerek, sorunlarını çözebildiği bir Türkiye'yi Sırrı Süreyya Bey ile hep beraber inşa edeceğiz. Kızı bilgi verdi. Doktorların bilgisi gibi algılamayın ama düne göre daha iyi olduğunu ifade etti. Doktorlar incelemelerini yapıyorlar, onlar daha net bilgi verecekler."