Mahmut Arıkan: Milletimizin Başı Sağ Olsun

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türk Hava Kuvvetlerimize ait C-130 kargo uçağının Azerbaycan dönüşünde düştüğünü büyük bir teessürle öğrendim. Uçakta bulunan şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C 130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi. Başsağlığı mesajı yayımlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şunları ifade etti:

Kaynak: ANKA / Güncel
