Mahmut Arıkan'dan İsrail'in İhh Saldırısına Kınama:  Yardım Gönüllülerini Dahi Katleden Terörist İsrail'i Bir Kez Daha Lanetliyorum

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Dünya Gıda Programı (WFP) kapsamında Gazze'ye yardım götüren İHH İnsani Yardım Vakfı çalışanlarının İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arıkan, saldırı sonucu hayatını kaybeden beş yardım gönüllüsüne Allah'tan rahmet dilerken, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı mesajı gönderdi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Gıda Programı (WFP) kapsamında Gazzeli mazlumlara yardım götürürken siyonist İsrail teröristleri tarafından şehit edilen İHH İnsani Yardım Vakfı'nda görevli beş kardeşimize yüce Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yardım gönüllülerini dahi katleden terörist İsrail'i bir kez daha lanetliyorum. Bu saldırı gerek hukuki gerek siyasi olarak karşılıksız kalmamalı ve Türkiye her alanda şehitlerimizin hesabını sormalıdır." ifadelerini kullandı.