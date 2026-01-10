Mahmut Arıkan: "Şampiyonluğa Ulaşan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü Yürekten Kutluyorum"

(ANKARA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Süper Kupası Finali'nde sergilediği azim ve kararlılıkla şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü yürekten kutluyorum. Fenerbahçe camiasının teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.