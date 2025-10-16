Arıkan: Türkiye'nin Barış Sürecinde Rolü Olmalı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Gönül isterdi ki, Türkiye'nin başrol oynayacağı, Trump'un senaryosunu yazıp ve başrol oyuncularını seçeceği bir senaryo değil de Türkiye'nin hem senaryoyu yazan hem de kendisinin başrol oyuncusu olacağı bir süreç işleyebilseydi. Ama bu olmadı, AK Parti iktidarının da böyle bir niyetinin olmadığını üzülerek gördük. Trump hiçbir şekilde dost olamaz. Trump'ın tayin edeceği planlardan bu coğrafyaya bir hayır gelmesi, bir barış gelmesi kesinlikle söz konusu değil" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Heyetler arası başlayan görüşme, iki lider arasında baş başa görüşme ile devam etti. İki lider yapılan toplantı sonrası ortak basın açıklaması düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundular.

"İadeiziyarette bulunduk. Ülkemizdeki ve bölgemizdeki gelişmeleri değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimizden bu tarafa Türkiye'de gidişatın hiç de iyi olmadığını beraber müzakere ettik" diyerek görüşmeyi değerlendiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte beraber neler yapılabilir, hangi yoldan gidilirse, Türkiye'deki gidişatı, hoş olmayan durumu düzeltiriz bunların müzakeresi yapıldı. Bu müzakerelerin önümüzdeki dönem devam etmesiyle alakalı prensip kararına bugün itibarıyla varmış olduk. Türkiye'de hazine yardımı alan siyasi partilerin hitap edemediği, beklentilerin karşılanamadığı çok ciddi bir seçmen kitlesi var. O seçmen kitlesine ulaşabilmek, onların umudu olabilmek için bugün önemli müzakereler yapıldı. Seçimler 2027 yılında yapılacak gibi görünüyor şu an için. 2027'ye kadar siyasette birçok dengenin değişeceğini düşünüyorum. 184 siyasi parti var. Hepsi de seçmen kitlesi olan siyasi hareketler. Ama Miili Görüş geleneğinden gelen siyasi partilerin sık sık bir araya gelmesi, ülkedeki bölgedeki gelişmelerini değerlendirebilmesini çok kıymetli buluyorum. Önümüzdeki dönemde iktidar partisine oy veren seçmenlerin acaba 'başka kim var ki oy verelim' sorusuna cevap verecek adresleri oluşturmanın gayretinde olacağız."

"Yeni birlikler kurmadığımız müddetçe bölgeye barışın gelmesi mümkün olmayacaktır"

Mısır'da yapılan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ni değerlendiren Arıkan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"7 Ekim 2023'ten bu tarafta 70 bine yakın insanımız orada hayatını kaybetti. ve bu iki yıl süresince Saadet Partisi olarak hep şunu söyledik, İsrail güçten anlar. İsrail'e tam boykot, tam iletişimi koparma ve tam yaptırım uygulanmadığı müddetçe İsrail geri adım atmayacaktır. Son iki yıl içerisinde imzalanan üç ateşkes anlaşmasının mürekkebi daha kurumadan İsrail geri adım attı. Hem Trump'ın hem Netanyahu'nun açıklamalarına baktığımızda gelecek adına iyimser bir hava göremiyoruz. Gönül isterdi ki, Türkiye'nin başrol oynayacağı, Trump'un senaryosunu yazıp ve başrol oyuncularını seçeceği bir senaryo değil de Türkiye'nin hem senaryoyu yazan hem de kendisinin başrol oyuncusu olacağı bir süreç işleyebilseydi. Ama bu olmadı, AK Parti iktidarının da böyle bir niyetinin olmadığını üzülerek gördük.

Trump hiçbir şekilde dost olamaz. Trump'ın tayin edeceği planlardan bu coğrafyaya bir hayır gelmesi, bir barış gelmesi kesinlikle söz konusu değil. Netanyahu'nun kendisine hediye ettiği barış güvercinini tam bir tiyatro olarak değerlendiriyoruz. Trump'a tanımlamamız içi saman dolu bir güvercinden ibaret bir figür. Biz kendi iç dinamiklerimizi kendimiz gibi düşünen ülkelerle bir araya gelip yeni birliktelikler kurmadığımız müddetçe bölgeye barışın gelmesi mümkün olmayacaktır."

"İktidarın dayatmasıyla gelecek bir afa sıcak bakmamız mümkün değil"

Gündemki "af" konusunu da değerlendiren Arıkan açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk gündeme geldiğinden beri itirazımız şu, TBMM birçok konuda by-pass ediliyor. Birçok konu mecliste gündeme gelmeden bazı aktörler tarafından dillendiriliyor ve birçok şeyi Cumhurbaşkanı Başdanışmanının pazar günü attığı twitlerden öğrenebiliyoruz. Bu uygulanabilir bir süreç değil. Bunu AK Parti Grup Başkanvekili, televizyon ekranlarında söylemeden önce Meclis'teki siyasi partilerle müzakere etseydi, 'Böyle bir gündemimiz var' deseydi. Birçok siyasi parti, Özlem Hanım'ın bu açıklamaları ile gelişmeden haberdar olmuş oldu. Bu sağlıklı bir işleyiş değil. Bizim itirazımızda tam da bu noktada. Af gelecekse, bu Meclis'te artısıyla, eksisiyle tartışılması gerekir. Geniş müzakerelerin yapılması gerekir. İktidarın dayatmasıyla gelecek bir affa sıcak bakmamız şu an için mümkün gözükmüyor. İktidar ısrarla İsrail ile ticaretin bittiğini söylüyor, hem Sumud Filosu'nda hem de Özgürlük Filosu'ndaki arkadaşlar, Gazze limanlarına ulaştı. Her iki filodaki arkadaşlarımız da orada Türk gemilerinin bulunduğunu ve ticaretin devam ettiğine şahitlik ettiler. Hükümetin, İsrail'le ticaret alışkanlığından bir an önce vazgeçmesi ve ateşkesten sonra da bugüne kadar yapıyomuş gibi olduğu müeyyideleri devam ettirmesi ve ticareti kesmesini önemli buluyoruz."