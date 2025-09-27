Mahmut Arıkan'dan Erdoğan'a 'Sumud Filosu" Yanıtı: Selamlarınızla Birlikte İki Tane de Fırkateyn Gönderirseniz Verdiğiniz Destek Çok Daha Kıymetli Hale...

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sumud Filosu"na selam göndermesine ilişkin "Filoya gönderdiğiniz selam elbette kıymetli. Ancak gemilerimizin sağ salim Gazze'ye ulaşabilmesi için, selamlarınızla birlikte iki tane de fırkateyn gönderirseniz verdiğiniz destek çok daha kıymetli hale gelecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'ye ulaşmaya çalışan "Sumud Filosu"na gönderdiği selama ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arıkan, "Sayın Cumhurbaşkanı; verdiğiniz bu sözlü destek ve filoya gönderdiğiniz selam elbette kıymetli! Ancak gemilerimizin sağ salim Gazze'ye ulaşabilmesi için, selamlarınızla birlikte iki tane de fırkateyn gönderirseniz verdiğiniz destek çok daha kıymetli hale gelecektir" ifadesini kullndı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir programda. "Şu anda Sumud Filosu yelkenlerini şişirmiş Gazze'ye doğru ilerliyor. İsrail'in devlet terörüne maruz kalan Sumud Filosu'nun umut yolcularına selamlarımızı yolluyoruz. Cenabı Allah yollarını açık etsin onları esirgesin diyoruz" demişti.