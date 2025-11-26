Haberler

Mahmut Arıkan'dan Asgari Ücret Tepkisi

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısını ve asgari ücret belirlenme sürecine yönelik Genel Görüşme tekliflerini reddetmesine sert tepki gösterdi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve asgari ücretin belirlenme sürecine ilişkin Genel Görüşme tekliflerinin iktidar tarafından reddedildiğini belirterek sert tepki gösterdi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz ne olsun istiyorsunuz? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı, asgari ücretin belirlenme yöntemleri ile sosyal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin müzakere edilmesi amacıyla önerdiğimiz Genel Görüşme teklifimiz iktidar tarafından reddedildi. Asgari ücretliyi, emekliyi, gençlerimizi üç kuruşa muhtaç hale getiren iktidara soruyorum; Siz daha ne olsun istiyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel


