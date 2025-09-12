Mahmut Arıkan'dan A Milli Takıma Tebrik: 'Finalde 86 Milyon Kalp Sizin İçin Atacak!'

(ANKARA) - 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Finalde 86 milyon kalp sizin için atacak çocuklar! Şampiyonluğa ulaşacağınıza yürekten inanıyor, finalde başarılar diliyorum." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı:

"Ay yıldız finale çok yakışacak. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı kutluyorum. Finalde 86 milyon kalp sizin için atacak çocuklar! Şampiyonluğa ulaşacağınıza yürekten inanıyor, finalde başarılar diliyorum."