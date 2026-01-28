Arıkan: Yeni Yol grubuna özellikle AK Parti'li vekilleri davet ediyorum

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " Ak Parti'deki vekil arkadaşlarımızın birçoğu vicdanen rahat değil. Bunu yakinen görüyorum. Buradan da kendilerine bir davet yapmış olayım. Yeni Yol grubuna özellikle AK Parti'li vekilleri davet ediyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. Arıkan, siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı. Arıkan, "Bütün siyasi partilerle iletişim kanalların olabildiğince açık tutarak, ilkeleri ve prensipleri ortaya koymaya gayet gösteriyoruz. Bununla alakalı yeni bir yol arayışındayız. Bunun için bütün partilerle görüşeceğiz. Önümüzdeki dönemde daha somut cümleler kullanacağım ama benim kanaatim seçimlere en erken 1,5 yıl var gibi gözüküyor. 2027 yılının ikinci yarısının seçim yılı olacağı tahmin ediliyor. İktidar partisinden de dönem dönem bu yönde açıklamalar yapılıyor. O tarihe kadar arka planda, mutfak kısmı dediğimiz kısımda bu çalışmalar yürütülerek ilkeler, prensipler ve ülkemizin yaşadığı sorunların çözümlerle alakalı neler yapılabileceği konuşulursa, Türkiye için daha faydalı işler yapabiliriz. Bugün Yeniden Refah Partisi ziyaretimiz olacak, yarın DEM Parti heyeti partimize ziyarette bulunacak. Önümüzdeki hafta Anahtar Parti ve İYİ Parti ile görüşmelerimiz olacak. Bütün siyasi yelpaze ile görüşmeleri yapıp, en doğru ittifakı bulmaya gayret göstereceğiz ama ana bakış açımız 3'üncü bir yol inşa etmek üzerinde olacak" dedi.

'KOMİSYON SURİYE'YE GİTMELİ'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin TBMM'de kurulan komisyona hiç olmadığı kadar iş düştüğünü söyleyen Arıkan, "1 yılı aşkın süredir bu komisyon görev yapıyor. Tam bugün devreye girmesi gerekiyor ama uzun zamandır toplantını yapılmadığını yakından takip ediyoruz. Bugün o komisyon elini değil, vücudunu taşın altına koyarak bölgede neler olup bittiğiyle alakalı kamuoyunu doğru bilgilendirmesi gerekiyor. Orada yaşananlarla ilgili şeffaf haberlere ulaşım ihtiyacı var. Yapılacak şey çok net; 'Terörsüz Türkiye' komisyonu bir komisyon kuracak ve gerekirse 51 vekilimizin hepsi Suriye'ye gitmeli. Ne oluyor, ne bitiyor? Onlar kamuoyunu bilgilendirecekler" diye konuştu.

'İTTİFAKI GENİŞLETME GAYRETİNDEYİZ'

Yeni Yol grubunu genişletme gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Arıkan, "Grubu ilk Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile beraber kurmuştuk. Orada bir arkadaşımız vefat etmişti. Vefatından sonra DEVA Partisi davetimize icabet etti. Yeni Yol grubunu kurduk. Meclis'teki kürsü hakkımızı öncelemek için bu yola başlamıştık ama bugün gelinen nokta itibarıyla Yeni Yol'u üç partiyle değil, daha fazla partilerle zenginleştirelim; çünkü Yeni Yol sembolik bir isim. İlla Yeni Yol çatısını kastetmiyorum. İttifak görüşmelerinde birçok partiyle bir orta yol bulup, bu ittifakı genişletme gayretindeyiz. Yeni Yol grubunun bozulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını görüyorum. Velev ki öyle bir durum oluştu, Meclis'te birçok aklıselim arkadaşımız Yeni Yol grubuna katılacaktır. Ama ben önemli katılımların AK Parti'den olması gerektiğini düşünüyorum. AK Parti'deki vekil arkadaşlarımızın birçoğu vicdanen rahat değiller. Bunu yakinen görüyorum. Buradan da kendilerine bir davet yapmış olayım. Yeni Yol grubuna özellikle AK Parti'li vekilleri davet ediyorum" dedi.