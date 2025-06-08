Mahmut Abbas ve Umman Sultanı Tarafından Gazze Üzerine Görüşme

Mahmut Abbas ve Umman Sultanı Tarafından Gazze Üzerine Görüşme
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Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurma çabalarını değerlendirdi. Umman, Filistin halkına desteğini sürdürme kararlılığını vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurma çabalarını görüştü.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, iki lider telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Umman Sultanı Bin Tarık, ülkesinin Filistin meselesini ve Filistin halkını kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini teyit etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Umman Sultanı'na desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletirken, iki lider İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması amacıyla gösterilen çabaları değerlendirdi.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 603 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 186 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 880'e, yaralıların sayısı da 126 bin 227'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
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